Губернатор области посетил стройплощадки 2 детсадов в Череповце

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-03T16:58:14+03:00

В следующем году в городе металлургов в Зашекснинском районе появятся два новых детских садика, один в 144-м микрорайоне, другой в 112-м

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В 2020 году в Череповце появятся новые детские сады. Губернатор Олег Кувшинников посетил стройплощадки двух новых детских заведений в Зашекснинском районе.

На стройке 144-м микрорайоне специалисты уже провели сети, отопление. Осталось лишь закончить внутреннюю отделку, установить оборудование, благоустроить территорию. Поставили веранды. По словам руководителя проекта, объект готов на 70%.

В саду в 112-м микрорайоне пока отопления нет, но коммуникации подведены. Общестроительные работы закончены. Над внутренней отделкой работает более сотни человек. Благоустройство планируется закончить к октябрю.

Сдадут учреждения к 20 ноября. Планируется, что в каждом будут работать по 80 человек персонала. Идет набор сотрудников. Детские группы начнут свою работу в начале февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU