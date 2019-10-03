2019-10-03T16:58:14+03:00
Общество

Губернатор области посетил стройплощадки 2 детсадов в Череповце

В следующем году в городе металлургов в Зашекснинском районе появятся два новых детских садика, один в 144-м микрорайоне, другой в 112-м
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

В 2020 году в Череповце появятся новые детские сады. Губернатор Олег Кувшинников посетил стройплощадки двух новых детских заведений в Зашекснинском районе.

На стройке 144-м микрорайоне специалисты уже провели сети, отопление. Осталось лишь закончить внутреннюю отделку, установить оборудование, благоустроить территорию. Поставили веранды. По словам руководителя проекта, объект готов на 70%.

В саду в 112-м микрорайоне пока отопления нет, но коммуникации подведены. Общестроительные работы закончены. Над внутренней отделкой работает более сотни человек. Благоустройство планируется закончить к октябрю.

Сдадут учреждения к 20 ноября. Планируется, что в каждом будут работать по 80 человек персонала. Идет набор сотрудников. Детские группы начнут свою работу в начале февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчане собрали средства на коляску для мальчика с ДЦП
С начала осени на водоемах Вологодчины произошло 4 чрезвычайных происшествия
В Белозерске из-за скважины сносят жилой дом, чтобы засыпать воронку
Череповчане дали имя новому арт-объекту
В Череповце появится новый сквер на улице Беляева
Бойцы Росгвардии сняли девушку с моста в Вытегре
В Череповце автомобиль ВАЗ изувечил женщину
За переход на цифровое телевидение вологжанам заплатят
В Вологде на 12 улицах запретят остановку
Череповчанка, после 4 лет домашнего насилия, погибла от удара в висок
Водитель оставил умирать пенсионерку на трассе Вологда - Новая Ладога
В Вологде женщина попала под КамАЗ
В Вологде в реку попали тонны нефтепродуктов
Вологодским ветеранам помогут рублем
Мурманский дилер с 3,5 кг наркотиков задержан в Череповце
15-летний подросток в лифте накинул пенсионерке петлю на шею
В Череповце грузовик наехал на иномарку
На Вологодчине 13 сотрудников Пенсионного фонда уличила прокуратура