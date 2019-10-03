Губернатор области посетил стройплощадки 2 детсадов в Череповце
В 2020 году в Череповце появятся новые детские сады. Губернатор Олег Кувшинников посетил стройплощадки двух новых детских заведений в Зашекснинском районе.
На стройке 144-м микрорайоне специалисты уже провели сети, отопление. Осталось лишь закончить внутреннюю отделку, установить оборудование, благоустроить территорию. Поставили веранды. По словам руководителя проекта, объект готов на 70%.
В саду в 112-м микрорайоне пока отопления нет, но коммуникации подведены. Общестроительные работы закончены. Над внутренней отделкой работает более сотни человек. Благоустройство планируется закончить к октябрю.
Сдадут учреждения к 20 ноября. Планируется, что в каждом будут работать по 80 человек персонала. Идет набор сотрудников. Детские группы начнут свою работу в начале февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU