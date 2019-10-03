Череповчане дали имя новому арт-объекту

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-03T16:36:38+03:00

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В Череповце завершился конкурс названий для нового арт-объекта, который установили в начале сентября на улице Карла Либкнехта у дома №36. Скульптуру девочки из бронзы со сладким изделием в руках назвали "Девочка с бисквитом". По словам организаторов, победивший вариант отражает сущность компании "Русский бисквит" и скульптуры, проходит аналогия с произведениями "Девочка на шаре", "Девочка с персиками".

Четыре победителя, предложившие этот вариант, получили сладкие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU