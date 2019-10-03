В Череповце появится новый сквер на улице Беляева
В городе металлургов разобьют новый сквер возле дома № 6 по улице Беляева. Благоустройство проведут по проекту "Народный бюджет - ТОС". В следующем году в Череповце всего планируется возвести 11 скверов и облагородить 9 территорий.
Местные жители пожаловались на темноту, грязь и страх на улице Беляева. Теперь вместе со сквером там появятся спортивный и детский городки. Дорожки планируется посыпать гравием, уложить плитку, добавить деревьев и клумб.
Организаторы планируют создать там уютное место для отдыха семей, молодежи, пенсионеров. Работы начнутся летом следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU