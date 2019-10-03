2019-10-03T15:19:05+03:00
Общество

В Череповце появится новый сквер на улице Беляева

Вместо грязи и ужаса в вечернее время на месте пустыря возникнут дорожки, клумбы, деревья
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов разобьют новый сквер возле дома № 6 по улице Беляева. Благоустройство проведут по проекту "Народный бюджет - ТОС". В следующем году в Череповце всего планируется возвести 11 скверов и облагородить 9 территорий.

Местные жители пожаловались на темноту, грязь и страх на улице Беляева. Теперь вместе со сквером там появятся спортивный и детский городки. Дорожки планируется посыпать гравием, уложить плитку, добавить деревьев и клумб.

Организаторы планируют создать там уютное место для отдыха семей, молодежи, пенсионеров. Работы начнутся летом следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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