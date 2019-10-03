Бойцы Росгвардии сняли девушку с моста в Вытегре
В Вытегре 1 октября в 10 вечера раздетую и босую девушку снимали с моста бойцы Росгвардии. ЧП случилось на улице Луначарского на мосту через реку Вытегру. Гражданку в неподобающем месте и виде увидели сотрудники вневедомственной охраны. Она пыталась перебраться за перила моста через реку.
Росгвардейцы сумели разговорить девушку. Она рассказала, что поссорилась с молодым человеком, выпила алкоголя и прибежала на мост.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, сержант полиции Сергей Бобылев и старший сержант Николай Матюшин сняли ее с перил, укутали своей верхней одеждой и взывали «скорую помощь».
Пострадавшей оказалась 28-летняя местная жительница. Перед отъездом в больницу она поблагодарила росгвардейцев за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU