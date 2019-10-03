2019-10-03T15:14:33+03:00
Общество

Бойцы Росгвардии сняли девушку с моста в Вытегре

Она была раздета и несчастна
Иван Чухнин
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--Фото: Предоставлено Росгвардией
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В Вытегре 1 октября в 10 вечера раздетую и босую девушку снимали с моста бойцы Росгвардии. ЧП случилось на улице Луначарского на мосту через реку Вытегру. Гражданку в неподобающем месте и виде увидели сотрудники вневедомственной охраны. Она пыталась перебраться за перила моста через реку.

Росгвардейцы сумели разговорить девушку. Она рассказала, что поссорилась с молодым человеком, выпила алкоголя и прибежала на мост.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, сержант полиции Сергей Бобылев и старший сержант Николай Матюшин сняли ее с перил, укутали своей верхней одеждой и взывали «скорую помощь».

Пострадавшей оказалась 28-летняя местная жительница. Перед отъездом в больницу она поблагодарила росгвардейцев за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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