В Череповце автомобиль ВАЗ изувечил женщину
Водитель не уступил пешеходу дорогу
-Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце произошло ДТП с участием пешехода. В минувшую среду около часа дня 37-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 нарушил правила ПДД: на улице Труда он сбил 59-летнюю череповчанку, шедшую по зебре.
Виновник аварии при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, шедшей по дороге, на которую он поворачивал.
Женщину госпитализировали с ушибленной раной лица.
ИСТОЧНИК KP.RU