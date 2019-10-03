2019-10-03T18:58:46+03:00
Происшествия

В Череповце автомобиль ВАЗ изувечил женщину

Водитель не уступил пешеходу дорогу
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце произошло ДТП с участием пешехода. В минувшую среду около часа дня 37-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 нарушил правила ПДД: на улице Труда он сбил 59-летнюю череповчанку, шедшую по зебре.

Виновник аварии при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, шедшей по дороге, на которую он поворачивал.

Женщину госпитализировали с ушибленной раной лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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