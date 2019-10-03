За переход на цифровое телевидение вологжанам заплатят

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-03T14:19:11+03:00

Но не всем

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В Центре социальных выплат Вологды начался прием заявлений на выплату компенсаций стоимости покупки оборудования для приема цифрового ТВ.

Деньги могут получить лишь незащищенные слои населения - малоимущие, инвалиды, нуждающиеся вологжане.

Компенсации предусматриваются тем, кто купил цифровую приставку - до 1000 рублей, и тем, кто приобрел комплект спутникового телевидения (эта мера полагается только тем, кто проживает вне зоны охвата цифрового телевещания) - до 4500 рублей.

Воспользоваться правом на единовременную компенсацию могут малоимущие семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также инвалиды по слуху, в том числе дети-инвалиды.

Подать заявление на компенсацию можно в филиал Центра социальных выплат по месту жительства. К заявлению необходимо приложить кассовый товарный чек.

Тем, кто уже состоит на учете, предъявлять больше ничего не надо. Если обращение первичное, то для получения компенсации необходимо представить также документы о доходах семьи.

Заявления принимаются с 1 октября до 31 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU