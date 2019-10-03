Череповчанка, после 4 лет домашнего насилия, погибла от удара в висок

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-03T13:42:18+03:00

Сожитель приревновал ее к прохожему и нанес смертельный удар в голову

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Череповчанка погибла от рук любимого из-за того, что поговорила с прохожим. В Череповце пьяный 30-летний сожитель у ТЦ на улице Косомнавта заметил, что с его 26-летней девушкой заговорил неизвестный. Он приревновал любимую и ударил ее со всей силы в голову. Удар пришелся на висок. В течение 5 дней пострадавшая умирала в больнице.

Трагедия произошла вечером 1 мая этого года. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Участь домашнего насильника решит суд. Следователи выяснили, что мужчина постоянно применял силу к сожительнице, жаловаться полицейским она боялась. За последние 4 года оперативники сумели выявить 13 случаев побоев, очевидцами которых были знакомые и родственники пары. Избиения замалчивались всеми.

Мужчине за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" грозит до 15 лет лишения и 2 года ограничения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU