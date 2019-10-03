В Вологде на 12 улицах запретят остановку

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-03T13:47:42+03:00

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На 12 улицах Вологды установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта.

Всего появится почти 300 дорожных знаков. Они будут запрещать остановку на определенных участках дорог в определенные промежутки времени.

Как сообщает администрация города, установка их связана с уборкой улиц. Знаки появятся на тех улицах, где часто паркуется транспорт и затрудняет выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети. В том году зимой уже применялась схема с разделением уборки четных и нечетных сторон. На основе опыта работы и пожеланий вологжан в нее внесли некоторые коррективы, и знаки начнут действовать во второй половине ноября.

"Убедительная просьба к водителям — соблюдать правила дорожного движения, это позволит подрядной организации более качественно выполнять свою работу", — обратился к водителям начальник отдела транспорта Департамента городского хозяйства Евгений Сокольников.

Как он пояснил, в случае несоблюдения требований дорожных знаков сотрудники ГИБДД будут вызывать эвакуатор и увозить автомобиль нарушителя на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU