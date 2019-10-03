Водитель оставил умирать пенсионерку на трассе Вологда - Новая Ладога

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-03T12:12:55+03:00

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ЧП случилось на трассе в Чагодощенском районе. 2 октября в Чагодощенском районе водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ЧП.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, ДТП случилось около 5 часов утра на 317 километре трассы Вологда - Новая Ладога. По обочине шла 78-летняя женщина. Неизвестный сбил ее, но не помог пострадавшей, а уехал с места аварии. Возможно, его помощь спасла бы ее жизнь. В результате женщину обнаружил другой водитель, но от полученных травм она скончалась

Сейчас ведутся поиски автомобиля и водителя. Установлением личности преступника занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU