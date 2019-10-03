2019-10-03T12:12:55+03:00
Происшествия

Водитель оставил умирать пенсионерку на трассе Вологда - Новая Ладога

Автомобиль сбил женщину и скрылся
Иван Чухнин
Поделиться:
Трагедия произошла на прямом участке трассы.Трагедия произошла на прямом участке трассы.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

ЧП случилось на трассе в Чагодощенском районе. 2 октября в Чагодощенском районе водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ЧП.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, ДТП случилось около 5 часов утра на 317 километре трассы Вологда - Новая Ладога. По обочине шла 78-летняя женщина. Неизвестный сбил ее, но не помог пострадавшей, а уехал с места аварии. Возможно, его помощь спасла бы ее жизнь. В результате женщину обнаружил другой водитель, но от полученных травм она скончалась

Сейчас ведутся поиски автомобиля и водителя. Установлением личности преступника занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24