2019-10-03T11:46:51+03:00
Происшествия

В Вологде женщина попала под КамАЗ

ЧП случилось на улице Петина
Иван Чухнин
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КамАЗ не успел остановиться.КамАЗ не успел остановиться.Фото: Областной УГИБДД
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В Вологде наезд на пешехода произошел 2 октября утром на улице Петина.

42-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте - между улицами Преображенской и Гагарина. То есть пешеходные переходы находились в зоне ее видимости. При этом она не обратила внимания на двигавший по улице Петина КамАЗ с автокраном.

40-летний водитель не смог остановить автомобиль и сбил пешехода.

Женщина осталась жива, но получила травмы различной степени тяжести. Она была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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