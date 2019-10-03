В Вологде женщина попала под КамАЗ
ЧП случилось на улице Петина
КамАЗ не успел остановиться.Фото: Областной УГИБДД
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В Вологде наезд на пешехода произошел 2 октября утром на улице Петина.
42-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте - между улицами Преображенской и Гагарина. То есть пешеходные переходы находились в зоне ее видимости. При этом она не обратила внимания на двигавший по улице Петина КамАЗ с автокраном.
40-летний водитель не смог остановить автомобиль и сбил пешехода.
Женщина осталась жива, но получила травмы различной степени тяжести. Она была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД города Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU