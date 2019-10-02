В Вологде в реку попали тонны нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 19:47 2019-10-02T19:47:36+03:00

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В Вологде в реку попали нефтепродукты. ЧП случилось из-за аварии: на Окружном шоссе перевернулся топливовоз.

Как сообщал сайт "Комсомольская правда"- Вологда, 30 сентября на Окружном шоссе около 15:40 опрокинулся тягач «Вольво» с автоцистерной. Произошел разлив нефтепродуктов - вылилось около 5 тонн. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Но очевидцы сразу же вызвали на место ЧП экстренные службы - по асфальту топливо стекало в ливневку.

Как пояснил начальник департамента городского хозяйства Андрей Макаровский, автомобиль вез смесь отработанных масел. Она через ливневую систему, которая сбросила грязную воду без очистки в речку Шограш, загрязнила речушку.

«Будем вывозить загрязненную воду с помощью экскаватора и кубовых емкостей, машины для откачки. А дальше утилизировать. Пробы воды уже взяты, состав будет ее определен в ближайшие дни», - сообщил Андрей Макаровский журналистам ВГТРК.

1 октября масляное пятно было локализовано. Ликвидировать последствия специалисты намерены до конца недели. На месте дежурят спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU