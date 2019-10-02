Вологодским ветеранам помогут рублем

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-02T17:57:59+03:00

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На Вологодчине живет более 300 тысяч пенсионеров. Программой "Старшее поколение" в ближайшие пять лет предусмотрена дополнительная социальная поддержка ветеранов и пенсионеров в размере почти 270 миллионов рублей.

Как сообщили в правительстве области, средства будут направлены на создание условий для активного долголетия и повышения качества жизни, развитие "мобильных бригад" в сельских территориях области, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (с 2022 года) и организацию профобучения и дополнительного образования предпенсионного возраста.

К слову, сейчас свыше 240 тысяч человек получают компенсации, в том числе по расходам на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Производится ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам труда Вологодской области и другим категориям.

Во всех районах области открыты центры активного долголетия "Забота", которые объединяют более 140 тысяч человек. Каждый держатель карты "Забота" сегодня получает скидки (от 3% до 50%) в почти 700 организациях сферы торговли и услуг.

С этого года каждому районному и городскому совету ветеранов из областного бюджета ежегодно выделяется 100 тысяч рублей на проведение мероприятий и еще 10 тысяч рублей ежемесячно - на зарплату председателям ветеранских организаций. Кроме того, советам, которые ранее не имели "постоянной прописки", предоставлены отдельные помещения.

Также с июня этого года на Вологодчине введена должность Уполномоченного при Губернаторе по правам ветеранов и пенсионеров. Напомним, на этот пост был назначен Иван Поздняков. Одна из его первых инициатив - упрощение механизма получения звания "Ветеран труда Вологодской области". Для получения Почетной грамоты Губернатора области, которая дает право на присвоение этого звания, органам муниципальной власти и ветеранским организациям сегодня достаточно направить соответствующее ходатайство на имя главы региона. Причем это касается как будущих, так и действующих пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU