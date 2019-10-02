2019-10-02T16:49:50+03:00
Происшествия

Мурманский дилер с 3,5 кг наркотиков задержан в Череповце

29-летнего мурманчанина задержали прямо за рулем автомобиля, в котором нашли синтетические и растительные наркотики
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Жителя Мурманска с 3,5 кг наркотиков задержали в Череповце. 29-летний мужчина был остановлен на дороге города. В машине у него обнаружили две хозяйственные перчатки, набитые подозрительными свертками. Темно-коричневое и кристаллообразное вещества в них оказались растительными и синтетическими наркотическими средствами.

На съемной квартире задержанного нашли фасовочные инструменты, 25 плиток растительного наркотика, 5 пакетов с таблетками. Общий вес изъятого составил более 3,5 кг.

На мужчину завели уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения. На данный момент он находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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