Мурманский дилер с 3,5 кг наркотиков задержан в Череповце
Жителя Мурманска с 3,5 кг наркотиков задержали в Череповце. 29-летний мужчина был остановлен на дороге города. В машине у него обнаружили две хозяйственные перчатки, набитые подозрительными свертками. Темно-коричневое и кристаллообразное вещества в них оказались растительными и синтетическими наркотическими средствами.
На съемной квартире задержанного нашли фасовочные инструменты, 25 плиток растительного наркотика, 5 пакетов с таблетками. Общий вес изъятого составил более 3,5 кг.
На мужчину завели уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения. На данный момент он находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU