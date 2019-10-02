2019-10-02T16:46:18+03:00
Происшествия

15-летний подросток в лифте накинул пенсионерке петлю на шею

Для этого он использовал собачий поводок
Иван Чухнин
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В Череповце 15-летний разбойник в лифте накинулся на пенсионерку с собачьим поводком.

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего подростка в разбое - то есть в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. В качестве оружия череповчанин использовал собачий поводок.

ЧП случилось днем 4 января 2019 года. Подросток решил совершить разбойное нападение на пожилую женщину, заведомо зная, что достойного отпора пенсионер может и не дать. Он увидел 59-летнюю женщину у магазина на улице Архангельской и направился за ней.

Затем он зашел за женщиной в подъезд дома, затем в кабину лифта. Там он напал на несчастную, накинув петлю из поводка на шею.

Но пенсионерка оказала ему активное сопротивление, стала звать на помощь и затем сумела вырваться из лифта. На лестничной клетке подросток догнал ее, попытался отобрать сумку с кошельком и сотовым телефоном.

Но женщина продолжала звать на помощь, стучала в двери квартиры, находящейся на площадке.

Преступник, понимая, что может быть задержан при совершении им преступления, поспешил скрыться.

Следователи осмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как подросток выслеживает череповчанку, идет за ней по улице.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Недорослю грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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