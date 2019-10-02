В Череповце грузовик наехал на иномарку

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-02T16:37:29+03:00

Грузовик Митсубиши Фусо Кантер подмял под себя Шевроле Ланос при повороте на Северном шоссе

Изменить размер текста: A A

В Череповце произошло ДТП с большегрузом на Северном шоссе. Грузовик Митсубиши Фусо Кантер подмял под себя иномарку при развороте у дома №6г. 48-летний водитель Митсубиши не убедился в безопасности поворота, в результате произошло столкновение с попутным Шевроле Ланос, которым управлял 25-летний череповчанин.

ЧП произошло накануне в половину третьего дня. Водитель легковушки получил ссадины левой кисти и уха, от госпитализации отказался, сообщает УГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU