2019-10-02T16:37:29+03:00
Происшествия

В Череповце грузовик наехал на иномарку

Грузовик Митсубиши Фусо Кантер подмял под себя Шевроле Ланос при повороте на Северном шоссе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Череповце произошло ДТП с большегрузом на Северном шоссе. Грузовик Митсубиши Фусо Кантер подмял под себя иномарку при развороте у дома №6г. 48-летний водитель Митсубиши не убедился в безопасности поворота, в результате произошло столкновение с попутным Шевроле Ланос, которым управлял 25-летний череповчанин.

ЧП произошло накануне в половину третьего дня. Водитель легковушки получил ссадины левой кисти и уха, от госпитализации отказался, сообщает УГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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