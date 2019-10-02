В Череповце грузовик наехал на иномарку
Грузовик Митсубиши Фусо Кантер подмял под себя Шевроле Ланос при повороте на Северном шоссе
-Фото: Областной УГИБДД
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В Череповце произошло ДТП с большегрузом на Северном шоссе. Грузовик Митсубиши Фусо Кантер подмял под себя иномарку при развороте у дома №6г. 48-летний водитель Митсубиши не убедился в безопасности поворота, в результате произошло столкновение с попутным Шевроле Ланос, которым управлял 25-летний череповчанин.
ЧП произошло накануне в половину третьего дня. Водитель легковушки получил ссадины левой кисти и уха, от госпитализации отказался, сообщает УГИБДД по Череповцу.
ИСТОЧНИК KP.RU