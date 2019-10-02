На Вологодчине 13 сотрудников Пенсионного фонда уличила прокуратура

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-02T16:57:06+03:00

Они не смогли отчитаться о доходах и имуществе

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13 сотрудников Вологодского отделения Пенсионного фонда понесли дисциплинарное наказание. Прокуратура выявила, что они скрыли часть сведений о доходах и имуществе в ежегодной налоговой декларации. Таким образом они нарушили антикоррупционное законодательство РФ.

Некоторые из нарушителей не указали о своих должностях в коммерческих фирмах, другие написали неполную сумму дохода своей семьи. Третьи не рассказали о продаже недвижимости, занизили площадь своих земельных участков.

Сотрудникам объяснили, как правильно заполнять налоговую декларацию, кроме того, они были привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство ПФР решило внимательней следить за своими подопечными, чтобы подобных нарушений больше не случалось.

ИСТОЧНИК KP.RU