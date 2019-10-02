2019-10-02T16:57:06+03:00
Общество

На Вологодчине 13 сотрудников Пенсионного фонда уличила прокуратура

Они не смогли отчитаться о доходах и имуществе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 сотрудников Вологодского отделения Пенсионного фонда понесли дисциплинарное наказание. Прокуратура выявила, что они скрыли часть сведений о доходах и имуществе в ежегодной налоговой декларации. Таким образом они нарушили антикоррупционное законодательство РФ.

Некоторые из нарушителей не указали о своих должностях в коммерческих фирмах, другие написали неполную сумму дохода своей семьи. Третьи не рассказали о продаже недвижимости, занизили площадь своих земельных участков.

Сотрудникам объяснили, как правильно заполнять налоговую декларацию, кроме того, они были привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство ПФР решило внимательней следить за своими подопечными, чтобы подобных нарушений больше не случалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманский дилер с 3,5 кг наркотиков задержан в Череповце
15-летний подросток в лифте накинул пенсионерке петлю на шею
В Череповце грузовик наехал на иномарку
Череповчанин пришел в гости к незнакомцу и зарезал его
Когда очень нужны деньги: вологодский татуировщик работал 60 ч подряд
Задержан череповчанин, искавший подельников для поджога детсада
В новом садике Череповца 18 групп оснастят Wi-Fi
В Вологодской области на пожаре погибла долгожительница
В Великом Устюге ночью горел магазин "Артрыба"
По Вологде проходят интерактивные бесплатные экскурсии
Требуется помощь: мужчина пропал на озере в Белозерском районе
Череповчанин стрелял по прохожему из револьвера 19 века
147 детей "из пробирки" родилось в Вологодской области с начала года
Зубр вышел на дорогу перед автомобилем в Вологодской области
Череповчанин попался на дорогой иномарке и с липовыми правами
Правительство области сделало детскую больницу Череповца областной
Дикий зверь едва не погиб в промышленном колодце Череповца
Заблудившегося под Череповцом молодого человека нашли возле кладбища
На череповецких дачах горела иномарка
Менеджеру предприятия передали 60 тысяч рублей за коммерческие тайны
Руководитель предприятия продал технику, чтобы ее не пустили с молотка
Вологжанин получил грант на открытие школы soft skills
59-летняя череповчанка отдала аферистам 7 млн рублей ради компенсации