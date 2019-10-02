2019-10-02T16:05:57+03:00
Происшествия

Череповчанин пришел в гости к незнакомцу и зарезал его

Мужчины выпивали в квартире на улице Краснодонцев, а потом поссорились. Конфликт закончился убийством
Евдокия САХАРОВА
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Череповчанин нанес малознакомому мужчине, который пригласил его в гости выпить, 8 ножевых ранений. Мужчина скончался в реанимации через несколько часов.

В Череповце завершилось расследование уголовного дела по факту смерти 32-летнего мужчины. Следователи установили, что 29-летний череповчанин выпивал с погибшим у него в квартире на улице Краснодонцев города металлургов. Во время застолья вспыхнула ссора, в результате обвиняемый ударил потерпевшего локтем по голове, бросил в него журнальный столик и вонзил 7 раз нож ему в ногу и один раз в руку. Потом задержанный вынес пострадавшего на улицу, чтобы отвезти его к медикам, обернул его раны тканью, положил на капот машины. Там их обнаружил наряд ППС.

В больнице медики не смогли спасти хозяина квартиры. Судмедэксперт выяснил, что смерть наступила от колото-резаного ранения бедра с повреждением бедренной вены и от массивной кровопотери. Вину обвиняемый признал. Теперь его судьбу решит суд. Ему грозит до пятнадцати лет лишения и 2 года ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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