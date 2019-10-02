2019-10-02T15:35:15+03:00
Звезды

Когда очень нужны деньги: вологодский татуировщик работал 60 ч подряд

Мужчина заработал за трое суток 50 000 рублей на мероприятии Tatoo United и поставил мировой рекорд по длительности сеанса тату
Евдокия САХАРОВА
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Фото: vk.com/inkpplcomФото: vk.com/inkpplcomФото: vk.com
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Вологжанин проработал 60 часов 30 минут подряд над 15 татуировками и поставил мировой рекорд на мероприятии Tattoo United 5. Татуировщик из Вологды Александр Кот заработал за 3 дня непрерывной работы 50 000 рублей и отдал вырученные деньги в Благотворительный фонд Константина Хабенского для помощи больным детям.

Молодой мастер сумел наколоть более дюжины тату на 12 моделях. Для подтверждения честности установления рекорда за парнем следили свидетели и видеокамеры. До своего флешмоба вологжанин прошел полное медицинское обследование, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Предыдущий рекорд принадлежал польскому мастеру, его сеанс длился 56 часов 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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