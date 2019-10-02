2019-10-02T15:13:15+03:00
Происшествия

Задержан череповчанин, искавший подельников для поджога детсада

Мужчина сообщил на своей странице ВКонтакте, что ищет помощников, которые помогут облить горючей смесью детское учреждение
Евдокия САХАРОВА
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Евгений Синицкий, собиравшийся поджечь детский сад в Череповце, задержан полицейскими. На период предварительного следствия он помещен под стражу. Молодой человек разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором призывал устроить пожар в детском учреждении во время обеденного часа. Он детально описал как планирует совершить преступление и сулил денежное вознаграждение и анонимность сообщникам.

Прокурор вменяет 33-летнему череповчанину уголовную статью "Приискание соучастников убийства, то есть умышленного причинения смерти двум и более лицам, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору". Мужчина задержан до 26 ноября 2019 года, сообщает ГородВо.

По каким причинам мужчина хотел устроить теракт неизвестно. Еще до детсада мужчина размышлял над поджогом Сбербанка с помощью канистры с коктейлем Молотова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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