2019-10-02T14:59:15+03:00
Общество

В новом садике Череповца 18 групп оснастят Wi-Fi

Иван Чухнин
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В каждой группе нового детсада в Зашекснинском районе Череповца будет Wi-Fi. Об этом сообщает cherinfo.

Детским саду № 17, что строится в 144-м микрорайоне на улице Монтклер, присвоят название «Созвездие». В нем будет 18 групп, и в каждой установят мультимедийное оборудование и беспроводной роутер.

Сейчас производится закупка оборудования, включая ноутбук, проектор, экран, Wi-Fi.

Так как у детей будут программы по инженерно-техническому образованию, то интернет просто необходим.

Сдать детский сад строители обещают уже в декабре. А для детей садик откроется в начале 2020 года. Места в нем распределяются по протоколам автоматического комплектования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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