2019-10-02T11:28:59+03:00
Происшествия

В Вологодской области на пожаре погибла долгожительница

ЧП случилось в Шекснинском районе
Иван Чухнин
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В Вологодской области долгожительница сгорела от неисправного обогревателя. Женщине было 92 года. ЧП произошло в Шекснинском районе.

1 октября в 11:34 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре дома 22 в деревне Нижний Дор Угольского сельского поселения.Там горел частный одноэтажный деревянный жилой дом.На тушение выехали 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Но спасти дом не удалось: огонь охватил почти весь дом, сгорели кровля и чердачные перекрытия, повредилась внутренняя и наружная отделка, имущество.

На пепелище в 12:16 было обнаружено тело 92-летней хозяйки дома.

Причиной пожара в пресс-службе ГУ МЧС назвали аварийный режим работы электрического обогревателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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