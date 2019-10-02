В Вологодской области на пожаре погибла долгожительница

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-02T11:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области долгожительница сгорела от неисправного обогревателя. Женщине было 92 года. ЧП произошло в Шекснинском районе.

1 октября в 11:34 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре дома 22 в деревне Нижний Дор Угольского сельского поселения.Там горел частный одноэтажный деревянный жилой дом.На тушение выехали 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Но спасти дом не удалось: огонь охватил почти весь дом, сгорели кровля и чердачные перекрытия, повредилась внутренняя и наружная отделка, имущество.

На пепелище в 12:16 было обнаружено тело 92-летней хозяйки дома.

Причиной пожара в пресс-службе ГУ МЧС назвали аварийный режим работы электрического обогревателя.

ИСТОЧНИК KP.RU