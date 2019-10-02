2019-10-02T11:18:01+03:00
Происшествия

В Великом Устюге ночью горел магазин "Артрыба"

Пожар произошел из-за короткого замыкания
Иван Чухнин
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ЧП произошло в Великом Устюге: пожар там тушили девять человек. ЧП случилось 1 октября около пяти утра. Возгорание заметили в 5:47 - на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на первом этаже в магазине «Артрыба», который находится на улице Кирова, дом 85.

На тушение выехали 9 человек личного состава и 5 единиц техники.

Из-за огня повреждено оборудование и продукты в магазине, закопчено помещение. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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