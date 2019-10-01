По Вологде проходят интерактивные бесплатные экскурсии

1 Окт. 23:51 2019-10-01T23:59:16+03:00

28 сентября прошли первые экскурсии "Мы - вологжане", организованные ассоциацией ТОС в партнерстве с МКУ "Центр по работе с населением" при поддержке Фонда президентских грантов

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В Вологде в течение полугода будут проходить бесплатные экскурсии по микрорайонам города. В минувшую субботу, 28 сентября, прошли первые экскурсии в Прилуках и заречной части города. Экскурсоводами назначены вологжане, которые увлечены историей родного города. Проект реализован ТОС города и Центре по работе с населением при поддержке Фонда президентских грантов.

Всего можно будет посетить 7 интерактивных маршрутов: «Крепость у излучины Вологды» в Прилуках, «И за рекой люди живут. Истории Заречья», «Западная часть Вологды. История и современность. Ковырино», «Частица большой Вологды. Говорово», «Прогулки по Молочному», «С чего все началось? История Верхнего Посада».

Организаторы хотят привлечь внимание к истории древнего города. Часто она перекликается с современностью и не теряет актуальности, помогает понять вологжан. Особенность проекта в том, что экскурсии уходят от центра в микрорайоны, не затрагивая основные достопримечательности, о которых горожане и так хорошо осведомлены.

В первых трех экскурсиях уже приняли участие 120 вологжан. Всего планируется 60-70 таких мероприятий. Записаться в группу можно в Центре по работе с населением или в паблике проекта ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU