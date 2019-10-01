По Вологде проходят интерактивные бесплатные экскурсии
В Вологде в течение полугода будут проходить бесплатные экскурсии по микрорайонам города. В минувшую субботу, 28 сентября, прошли первые экскурсии в Прилуках и заречной части города. Экскурсоводами назначены вологжане, которые увлечены историей родного города. Проект реализован ТОС города и Центре по работе с населением при поддержке Фонда президентских грантов.
Всего можно будет посетить 7 интерактивных маршрутов: «Крепость у излучины Вологды» в Прилуках, «И за рекой люди живут. Истории Заречья», «Западная часть Вологды. История и современность. Ковырино», «Частица большой Вологды. Говорово», «Прогулки по Молочному», «С чего все началось? История Верхнего Посада».
Организаторы хотят привлечь внимание к истории древнего города. Часто она перекликается с современностью и не теряет актуальности, помогает понять вологжан. Особенность проекта в том, что экскурсии уходят от центра в микрорайоны, не затрагивая основные достопримечательности, о которых горожане и так хорошо осведомлены.
В первых трех экскурсиях уже приняли участие 120 вологжан. Всего планируется 60-70 таких мероприятий. Записаться в группу можно в Центре по работе с населением или в паблике проекта ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU