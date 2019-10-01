2019-10-01T21:59:03+03:00
Происшествия

Требуется помощь: мужчина пропал на озере в Белозерском районе

Ищут волонтеров с лодками
Иван Чухнин
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55-летний Андриян Фокин пропал в субботу, 28 сентября, в Белозерском районе, на озере Люпинское.

К поискам подключились полиция, спасатели и волонтеры. ПСО «Ты не один» распространяет информацию о мужчине: его рост около 185 сантиметров, телосложение нормальное.

Требуются добровольцы для поездки в Белозерский район с лодками. Желающих просят позвонить по телефону 89115056898. Если кто-то знает о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефону полиции 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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