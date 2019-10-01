Череповчанин стрелял по прохожему из револьвера 19 века

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-01T18:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне 33-летний череповчанин в сквере стрельнул по прохожему из револьвера 1895 года. Череповецкий городской суд назначил преступнику 10 месяцев в колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По показаниям осужденного, он в середине июня этого года в 8 часов вечера находился в сквере у ДК "Строитель" вместе со своей знакомой, к нему начал приставать неизвестный и материться. Тогда, после словесной перепалки, мужчина выстрелил в воздух, потом в плитку, от которой пуля отрекошетила в ногу пострадавшего. От помощи тот якобы отказывался.

По словам пострадавшего, он пытался пресечь конфликт, который произошел у мужчины и женщины в сквере, а агрессор внезапно выхватил револьвер и ранил его в ногу. Тогда он вызвал такси и уехал в больницу.

Вину осужденный признал и прибывшим сотрудникам полиции сообщил, где находится оружие и боеприпасы. Револьвер он купил у знакомого в СПб для самозащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU