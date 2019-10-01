147 детей "из пробирки" родилось в Вологодской области с начала года

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-01T17:48:43+03:00

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725 процедур ЭКО выполнено в Вологодской области в 2019 году. За последние годы объемы оказания этого вида медицинской помощи выросли. Вологжане получают ее бесплатно, за счет средств обязательного медицинского страхования.

Так, по данным Департамента здравоохранения, в 2018 году было выполнено 750 процедур ЭКО. А за 9 месяцев 2019 года - 725. За весь год будет проведено в общей сложности не менее 1000 циклов ЭКО за счет средств ОМС.

С начала года в результате ЭКО уже родилось 147 детей. Еще ожидает долгожданного ребенка 141 жительница области. Беременность проходит под наблюдением специалистов.

Прием желающих иметь детей ведется в Перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы - работает кабинет вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Здесь определяются показания для направления и постановки на очередь на процедуру лечения бесплодия методом ЭКО. В кабинете ВРТ ведется лист ожидания.

Все пациенты направляются на лечение за счет средств обязательного медицинского страхования только при наличии направления от врача акушера-гинеколога кабинета ВРТ.

ЭКО - такую медицинскую помощь оказывают 12 медицинских организаций на территории региона. Общий объем средств, запланированных на проведение процедуры ЭКО в 2019 году, составляет более 129 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU