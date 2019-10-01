Зубр вышел на дорогу перед автомобилем в Вологодской области
Животное вннезапно появилось перед движущимся автомобилем - зубр показался в свете фар.
ЧП случилось вечером 27 сентября в Усть-Кубинском районе.
Охраняемое государством животное, занесенное в Красную книгу, вышло на дорогу недалеко от чела Устье.
Водителю пришлось срочно тормозить - ему удалось вовремя остановиться и пропустить животное.
«Не лучшая встреча, которая могла случиться в пятницу вечером. Друзья, будьте осторожны!», — написала на своей страничке в "ВКонтакте" вологжанка Галина Смирнова. Она находилась в это время в машине.
Ведеорегистратор запечатлел огромного самца, переходящего дорогу.
Встречи с такими животными на Вологодчине довольно редки. Их популяция живет лишь в Усть-Кубинском районе и насчитывает около 60 особей. Напомним, родственники американских бизонов появились на Вологодчине в декабре 1991 года. С 2009 года Правительство области поддерживает финансами сохранение и изучение самой северной популяции зубров. В последний раз стадо обновляли "свежей кровью" в 2010 году: тогда завезли 15 рязанских животных.
Зубр – это самое тяжёлое и крупное наземное млекопитающее в Европе. Вес взрослого самца составляет 400-900 кг. Длина тела около 3 м, высота до 2 м.
ИСТОЧНИК KP.RU