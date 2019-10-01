Череповчанин попался на дорогой иномарке и с липовыми правами
В Череповце остановили подозрительную иномарку. За рулем BMW оказался 33-летний водитель.
Сотрудники ГИБДД остановили в Заречье неуверенно ехавшую иномарку. И не зря: у 33-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения, а его права оказались поддельными. База данных показывала, что это удостоверение было выдано жительнице Москвы.
А водитель лишен прав управления за езду в нетрезвом виде.
Мужчину доставили в полицию, где он рассказал, что права продаются через интернет. Они ему достались за 30 тысяч рублей.
Возбуждены сразу два уголовных дела. Одно - за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Второе - за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Как прокомментировали в ГИБДД Череповца, наказание за такое нарушение может быть и условным с наложением штрафа. Максимальное же наказание по этим статьям - лишение свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU