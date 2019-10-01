Правительство области сделало детскую больницу Череповца областной

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-01T16:27:07+03:00

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О том, что детская больница Череповца получила статус областной детской больницы № 2 сегодня сообщает официальный сайт правительства области. Главным врачом медучреждения осталась Валентина Иванова. К медицинскому учреждению с сегодняшнего дня приписаны дети из Устюженского, Шекснинского, Кадуйского, Белозерского, Чагодощенского и Череповецкого районов.

Но консультационную поликлинику, где прием пациентов ведут узкие специалисты, еще будет создана. На нее выделено 15 миллионов рублей.

Областной статус позволит улучшить финансирование. Только 60 миллионов рублей будет выделяться на обновление медоборудования.

В этом году уже на технические нужды перечислено 23 миллиона.

Как сообщает официальный сайт Череповца, торги состоялись и в октябре поступит эндоскопическая стойка для урологического отделения, в ноябре - педиатрический рентгенаппарат в травмпункт.

А в 2020 году ожидается 30 миллионов на компьютерный томограф. Пациентов с травмами не надо будет возить в областную больницу - летом клиника получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по травматологии.

- Еще пролицензируем нейрохирургические койки, что тоже важно при травмах и для новорожденных с гидроцефалией. Сейчас таких пациентов мы отправляем в Петербург или сюда вызываем специалистов, - рассказала Валентина Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU