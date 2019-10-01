Дикий зверь едва не погиб в промышленном колодце Череповца
На помощь пришли спасатели
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Енот проник на территорию одного из промышленных предприятий в Череповце и попал в ловушку: провалился в открытый производственный колодец. Выбраться самостоятельно он не смог.
Сотрудники заметили незванного гостя и вызвали спасателей.
Енота, используя снаряжение, подняли наверх. По сообщению спасателей, животное не пострадало.
Обычно спасатели отвозят спасенных диких животных в зеленую зону и там их выпускают. Так они поступили и на этот раз, сообщается на страничке группы "ВКонтакте" МБУ "СпаС".
ИСТОЧНИК KP.RU