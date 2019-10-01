Заблудившегося под Череповцом молодого человека нашли возле кладбища

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-01T13:47:20+03:00

Он замерз и был напуган

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Потерявшегося в Череповце молодого человека искали всем миром, а нашли возле кладбища.

30 сентября в 19:39 на горячую линию ПСО «Азимут» поступил звонок: в районе 6 причала заблудился молодой человек.

Время нельзя было терять - на место выехали волонтеры, там уже работали спасатели МБУ «СпаС» и полиция.

Молодой человек не отвечал на звонки - батарея сотового телефона, вероятно, уже села.

«Волонтеры выдвинулись по ЛЭП от 6 причала в сторону возможного местоположения потерявшегося работая на отклик, отклика не было. Далее старшим группы было принято решение переехать со стороны Ивачевского кладбища, выдвинуться по ЛЭП и вновь работать на отклик», - сообщают подробности поисков волонтеры ПСО "Азимут" на своей страничке.

Уже было темно. И лишь ближе к полночи юноша отозвался. В 23:20 волонтеры по отклику нашли продрогшего и испуганного юношу. Его обогрели, напоили чаем и доставили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU