На череповецких дачах горела иномарка
Причины пожара устанавливаются
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Под Череповцом на даче загорелась иномарка. Причина возгорания пока не установлена.
Сообщение из СНТ «Вера» Тоншаловского сельского поселения поступило 30 сентября около 22:00.
Горела иномарка «Ауди А6», 2005 года выпуска. Машина выгорела практически вся: сгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, деформированы передние колеса.
Потушить авто удалось к 22:30. На место выезжали 2 пожарные машины и 7 человек личного состава.
Машина принадлежит 47-летнему мужчине. Причины возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU