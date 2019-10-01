2019-10-01T12:42:39+03:00
Происшествия

На череповецких дачах горела иномарка

Причины пожара устанавливаются
Иван Чухнин
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Под Череповцом на даче загорелась иномарка. Причина возгорания пока не установлена.

Сообщение из СНТ «Вера» Тоншаловского сельского поселения поступило 30 сентября около 22:00.

Горела иномарка «Ауди А6», 2005 года выпуска. Машина выгорела практически вся: сгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, деформированы передние колеса.

Потушить авто удалось к 22:30. На место выезжали 2 пожарные машины и 7 человек личного состава.

Машина принадлежит 47-летнему мужчине. Причины возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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