2019-10-01T12:13:11+03:00
Общество

Менеджеру предприятия передали 60 тысяч рублей за коммерческие тайны

Но он пожаловался руководству
Иван Чухнин
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В Череповце возбуждено уголовное дело о передаче представителем фирмы 60 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа менеджеру организации-поставщика.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК

РФ).

По версии следствия, он, действуя в интересах коммерческой

фирмы, незаконно передал старшему менеджеру крупной череповецкой

организации денежные средства в общей сумме 60 тыс. рублей за

предоставление информации о статусе заказов и способствование

приоритетной отгрузке готовой продукции заказчику.

Однако тут вмешались правоохранительные органы. Оказалось, менеджер предприятия сообщил руководству о поступающих в его адрес предложениях.

Ведется расследование уголовного дела. Преступление наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, о лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа и т.д..

ИСТОЧНИК KP.RU

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