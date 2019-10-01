Менеджеру предприятия передали 60 тысяч рублей за коммерческие тайны
В Череповце возбуждено уголовное дело о передаче представителем фирмы 60 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа менеджеру организации-поставщика.
В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК
РФ).
По версии следствия, он, действуя в интересах коммерческой
фирмы, незаконно передал старшему менеджеру крупной череповецкой
организации денежные средства в общей сумме 60 тыс. рублей за
предоставление информации о статусе заказов и способствование
приоритетной отгрузке готовой продукции заказчику.
Однако тут вмешались правоохранительные органы. Оказалось, менеджер предприятия сообщил руководству о поступающих в его адрес предложениях.
Ведется расследование уголовного дела. Преступление наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, о лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа и т.д..
ИСТОЧНИК KP.RU