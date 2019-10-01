Руководитель предприятия продал технику, чтобы ее не пустили с молотка

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-01T11:58:00+03:00

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В Вологде возбуждено уголовное дело о сокрытии имущества организации стоимостью 28 млн. рублей.

Руководитель пошел на преступление, чтобы c предприятия не взыскали недоимку по налогам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, в марте-декабре 2017 года генеральный директор ООО

«Интергазстрой», будучи осведомленным о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств в качестве обеспечительной меры по уплате задолженности по налогам и сборам, с целью сокрытия имущества от взыскания продал его другой организации за 28 млн. рублей. Тем самым он с него не могли взыскать за счет имущества предприятия недоимки по налогам в размере 2,6 млн. рублей.

Подобное преступление наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы в до трех лет. Возможное наказание - принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Предусматривается и лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Об этом сообщает Следственный комитет СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU