Вологжанин получил грант на открытие школы soft skills

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-01T11:51:05+03:00

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Житель Вологды получил на форуме "Таврида", прошедшем в Крыму, грант размером в 1,2 миллиона рублей на реализацию школы soft skills под названием "Юность". Открытие планируется на ноябрь этого года. Soft skills - это гибкие и универсальные умения, отвечающие за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность.

Авторами школы выступили представители педотряда и специалисты Дворца творчества. Сначала для школьников планируется провести осенний форум, потом летний - уже на выезде. Поступить в школу могут подростки 14-18 лет, студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей.

ИСТОЧНИК KP.RU