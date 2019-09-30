2019-09-30T17:08:34+03:00
Происшествия

Вологжанка, разместившая детскую коляску в подъезде, пойдет под суд

28 сентября в одном из подъездов дома №26 на улице Конева в областном центре загорелась детская коляска
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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22-летнюю маму, оставившую детскую коляску в подъезде дома собираются привлечь к административной ответственности. В минувшие выходные неизвестные подожгли коляску, которая стояла без надзора на лестничной клетке 9 этажа в доме №26 по улице Конева в Вологде. Пожар начался в 8 часов вечера.

Пресс-служба УМЧС по Вологодской области напоминает, что хранение горючих материалов (колясок, велосипедов, мебели и др.), обустройство кладовых в подъездах создает угрозу жизни и здоровью людей.

За нарушение мама ответит перед законом в размере 2-3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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