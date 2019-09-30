В Череповце мужчина инсценировал самоубийство товарища

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-30T16:21:07+03:00

Эксперты-криминалисты обнаружили, что якобы повесившийся на ремне череповчанин на самом деле был задушен

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В Череповце раскрыли дело об убийстве 40-летнего мужчины. Преступник имитировал самоубийство своего приятеля.

24 октября прошлого года в полицию поступило заявление о трупе в одной из квартир дома на улице Любецкой в городе металлургов. Скорую вызвал друг хозяина квартиры. Он проживал с ним длительное время. Полицейским мужчина поведал, что погибший мечтал уйти из жизни и, возможно, даже попросил кого-то его убить. Кроме того, якобы друг его избил до потери сознания, а когда очнулся, то обнаружил хозяина мертвым. С фактами его показания не сопоставлялись и мужчину отправили под стражу.

Погибшего обнаружили между диваном и журнальным столиком с ярким следом на шее. В туалете нашли ремень. Бывшая супруга заявила, что погибший на депрессию не жаловался и мысли о суициде его не посещали.

Криминалисты установили, что мужчина был задушен и скончался на месте в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления органов шеи пальцами руки и петлей.

Признаков психического расстройства у задержанного не обнаружили. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU