2019-09-30T15:42:49+03:00
Общество

В Череповце появится 17 зон бесплатного wi-fi

До конца 2019 в Череповце заработает 17 по счету зона с бесплатным интернетом, к 2022 планируется 20 таких мест
Евдокия САХАРОВА
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Новая точка с бесплатным wi-fi появится в Череповце у памятника купцу на Советском проспекте, 83. Городской совет утвердил местоположение новой зоны с бесплатным интернетом на последнем заседании. До конца этого года планируется ввести ее в работу. Эта точка будет уже 17 бесплатной зоной с интернетом в городе металлургов. В ближайшие два установят еще 3 таких.

Одновременно в интернете смогут находится до 50 череповчан. Вход не анонимный, используется авторизация, а трафик фильтруется провайдером по требованиям федерального законодательства, сообщает официальный сайт города Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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