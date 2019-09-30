В Череповце появится 17 зон бесплатного wi-fi
Новая точка с бесплатным wi-fi появится в Череповце у памятника купцу на Советском проспекте, 83. Городской совет утвердил местоположение новой зоны с бесплатным интернетом на последнем заседании. До конца этого года планируется ввести ее в работу. Эта точка будет уже 17 бесплатной зоной с интернетом в городе металлургов. В ближайшие два установят еще 3 таких.
Одновременно в интернете смогут находится до 50 череповчан. Вход не анонимный, используется авторизация, а трафик фильтруется провайдером по требованиям федерального законодательства, сообщает официальный сайт города Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU