Губернатор Вологодчины выбрал себе нового зама

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-30T15:14:33+03:00

Место Олега Васильева, который ушел в отставку после "нарушения должностной этики", займет Лариса Каманина - начальник департамента соцзащиты

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Олег Кувшинников посадил на место замгубернатора Ларису Каманину. Теперь она будет вместо Олега Васильева заниматься социальным блоком правительства Вологодской области. Лариса Владимировна занимает должность начальника департамента соцзащиты.

Глава региона заявил, что новый зам зарекомендовала себя как компетентный и эффективный руководитель. Она будет заниматься еще и образованием, здравоохранение, культурой, туризмом, курировать спорт. От этой работы зависит социальное самочувствие вологжан. Губернатор пожелал удачи Ларисе Владимировне на новой должности.

Напомним, что после роспуска правительства, 19 сентября Олег Кувшинников восстановил в должности всех чиновников, кроме замгубернатора Олега Васильева. Причиной стало «нарушение должностной этики», по данному факту проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU