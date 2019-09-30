Мэр Вологды снова предлагает установить колесо обозрения

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-30T14:45:23+03:00

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Мэр Вологды Сергей Воропанов снова предлагает установить аттракцион в областной столице. В прошлый раз в 2017 году идея колеса обозрения была отвергнута вологжанами по причине не желания уродовать исторический центр подобными конструкциями, а в глуши инвестору ставить аттракцион было не выгодно.

В минувшее воскресенье мэр в соцсетях обратился к жителям Вологды: «Помните, вологжане отказались от предложения установить современное колесо обозрения? Его установили в Ярославле и это ничего не стоило бюджету. Где бы вы установили колесо, если бы Вологде вновь поступило такое предложение?».

Вологжане предлагают в качестве вариантов берег реки Вологды около Вологодской Слободы, Кремлевский сад, парк Ветеранов, парк ВРЗ, около моста 800-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU