Мэр Вологды снова предлагает установить колесо обозрения
Мэр Вологды Сергей Воропанов снова предлагает установить аттракцион в областной столице. В прошлый раз в 2017 году идея колеса обозрения была отвергнута вологжанами по причине не желания уродовать исторический центр подобными конструкциями, а в глуши инвестору ставить аттракцион было не выгодно.
В минувшее воскресенье мэр в соцсетях обратился к жителям Вологды: «Помните, вологжане отказались от предложения установить современное колесо обозрения? Его установили в Ярославле и это ничего не стоило бюджету. Где бы вы установили колесо, если бы Вологде вновь поступило такое предложение?».
Вологжане предлагают в качестве вариантов берег реки Вологды около Вологодской Слободы, Кремлевский сад, парк Ветеранов, парк ВРЗ, около моста 800-летия.
ИСТОЧНИК KP.RU