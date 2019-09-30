В Череповце у 84-летней старушки аферисты "заняли" на улице 350 т.р

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-30T14:29:17+03:00

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84-летнюю старушку аферисты "обули" прямо на улице Череповца. Неизвестные подошли к пожилой череповчанке и попросили помочь им с переводом денег на лечение больного родственника. Оказалось, что с наличностью у них на данный момент проблема, поэтому они попросили у пенсионерки взаймы 350 000 рублей. Доверчивая женщина помогла попавшим в беду незнакомцам. Через несколько дней она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

За последние выходные по Вологодской области мошенники украли с банковских карт 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU