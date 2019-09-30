"Киа" перевернулась на крышу на трассе под Череповцом

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-30T14:18:34+03:00

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33-летний житель Череповецкого района пострадал в ДТП на трассе Сергиев Посад - Колязин - Рыбинск – Череповец. В половину девятого утра на 413 километре мужчина не справился с управлением на большой скорости. Автомобиль "Киа Сид" съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Мужчину с травмами госпитализировали, сообщает ОГИБДД по Череповецкому району. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU