2019-09-30T14:18:34+03:00
Происшествия

"Киа" перевернулась на крышу на трассе под Череповцом

Пострадавшего водителя госпитализировали медики
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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33-летний житель Череповецкого района пострадал в ДТП на трассе Сергиев Посад - Колязин - Рыбинск – Череповец. В половину девятого утра на 413 километре мужчина не справился с управлением на большой скорости. Автомобиль "Киа Сид" съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Мужчину с травмами госпитализировали, сообщает ОГИБДД по Череповецкому району. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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