"Киа" перевернулась на крышу на трассе под Череповцом
Пострадавшего водителя госпитализировали медики
-Фото: Областной УГИБДД
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33-летний житель Череповецкого района пострадал в ДТП на трассе Сергиев Посад - Колязин - Рыбинск – Череповец. В половину девятого утра на 413 километре мужчина не справился с управлением на большой скорости. Автомобиль "Киа Сид" съехал в кювет и опрокинулся на крышу.
Мужчину с травмами госпитализировали, сообщает ОГИБДД по Череповецкому району. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU