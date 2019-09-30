2019-09-30T13:46:07+03:00
Звезды

В вологодском монастыре начали съемки первой местной полнометражки

Художественный фильм "Прорицатель" начали снимать в Горне-Успенском монастыре, вологжане приняли участие в съемках
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ru.wikipedia.org
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Съемки мистической драмы о блаженном Александре Воскресенском, вологодском юродивом дьяконе, который обладал даром прорицания, стартовали на Вологодчине. Главный герой жил в областной столице в XIX веке.

Это первая полностью вологодская художественная полнометражка, все актеры будут вологжанами. Фильм планируется снять в Вологде исключительно силами ее жителей, без участия крупных студий Москвы и СПб. Представитель Вологодской епархии Владислав Калашников стал режиссером и сценаристом картины. В минувшие дни несколько вологжанок попробовали себя в роли актрис массовки - они сыграли монахинь.

Минкульт РФ спонсировал написание сценария, а сам фильм может получить областной грант в сфере культуры. История блаженного связана с Горне-Успенским монастырем, где он и был похоронен. Женский монастырь располагается в исторической части Вологды, в так называемом Верхнем Посаде, ограниченном улицами Завражская, Бурмагиных и Мохова. Святым он не признан, но на Вологодчине известен своими уникальными способностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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