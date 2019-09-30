Архитекторы выбрали фасад детского сада в Череповце

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-30T13:10:04+03:00

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Архсовет утвердил один из вариантов дизайна детского сада в Зашекснинском районе Череповца. Проектировщиками было предоставлено 9 цветовых решений. Архитекторы выбрали вентилируемый фасад с облицовкой из металлокассет или керамогранита. Украшать здание будут яркие вставки на стенах, крыша планируется зеленой. Информация о выбранном варианте появилась в Cherinfo.

Здание трехэтажное и состоит из трех блоков. Член архсовета Евгений Ивашечкин заявил, что цветовое решение показывает, что это детсад, а не административное здание. Хотя мировые урбанисты отказываются от разноцветия для детских заведений, в 103-м микрорайоне будет такой фасад. Строительство начнется в следующем году, здание должно вместить 220 детей.

Еще два крупных садика появятся в 112-м и 144-м микрорайонах на 420 мест каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU