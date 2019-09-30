2019-09-30T12:17:34+03:00
Происшествия

Пьяная 25-летняя череповчанка ударила любимого ножом в спину

Убийство молодого мужчины произошло в доме на Октябрьском проспекте
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце девушка поссорилась с молодым человеком и зарезала его прямо в гостях. ЧП случилось вечером 28 сентября. В квартиру на Октябрьском проспекте вызвали неотложку, медики забрали 26-летнего парня, но тот скончался от полученных травм. Следователи, посетившие место преступления, нашли предполагаемое орудие убийства - нож, обнаружили следы преступления. Так полиция вышла на подозреваемую - 25-летнюю возлюбленную погибшего.

Предварительную картину специалисты рисуют такую. В гостях у друзей молодые люди выпивали, потом поссорились. Взбешенная чем-то девушка взяла кухонные нож и несколько раз вонзила его в спину своего благоверного. Позже вызвали скорую.

На данный момент следствие пытается выяснить мотив преступления и причины ссоры. Возбуждено уголовное дело. Девушку собираются поместить под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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