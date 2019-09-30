Под Череповцом сгорел огромный ангар с сеном

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-30T10:57:05+03:00

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Под Череповцом сгорел ангар, который использовали для хранения сена. ЧП случилось в Яргомжском сельском поселении около деревни Фенево.

28 сентября около 19:50 пожарным поступил сигнал о возгорании каркасно-металлического ангара. Пламя быстро распространилось по ангару. Помещение 70 на 18 метров выгорело. Сгорело сено. Повреждена кровля и стены.

Потушить пожар смогли лишь к 23:00. В ликвидации принимали участие 4 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщает портал Город Во.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU