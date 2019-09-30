2019-09-30T09:35:47+03:00
Общество

Для вологодских родителей разработали пособие по уходу за ребёнком

Его можно получить бесплатно
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Тираж методического пособия 1000 экземпляровТираж методического пособия 1000 экземпляров
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Пособие по уходу за ребёнком и грудному вскармливанию разработали для вологодских родителей. Его создали специалисты Центра возрождения искусства материнства «Я-МАМА». Оно поможет будущим и настоящим мамам и папам осознанно подходить к вопросам родительства. Тираж методического пособия 1000 экземпляров. Получить его можно в Центре материнства «Я-МАМА». Стоит отметить, что выдаётся пособие абсолютно бесплатно.

Добавим, что рекомендации для родителей разработаны в рамках проекта «LactoMama», который реализуется за счет средств президентского гранта. Принять в нём участие могут, как родители, так и медицинский персонал, студенты профильных учебных заведений. Также принимаются заявки от учреждений здравоохранения и социальной сферы на проведение бесплатных семинаров и тренингов. Для этого необходимо написать письмо на электронную почту rodnoyles@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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