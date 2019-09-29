200 череповчан сдали ГТО за неделю

29 Сент. 20:25 2019-09-29T20:28:09+03:00

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193 череповчанина получили значки ГТО за последнюю неделю. "Осенний марафон ГТО" завершился в Череповце, горожане прошли кросс по пересеченной местности в парке Победы, в бассейне Дома физкультуры заплывы, в тире ФОКа нормативы по пулевой стрельбе, на стадионе "Металлург" легкоатлетические нормативы: бег на короткие и длинные дистанции, метание гранаты, силовые упражнения, отжимания, подтягивания.

25 череповчан сходили в туристический поход длинной 15 километров, где прошли дополнительные испытания: установка палатки, ориентирование, первая помощь. Альпинисты провели участникам мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU