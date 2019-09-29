В Устюженском районе женщину на трассе сбили насмерть
28 сентября в половину восьмого вечера произошла трагедия на трассе Вологда-Новая Ладога
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Под Устюжной насмерть сбили 57-летнюю женщину. Пресс-служба областного УМВД сообщила о произошедшем: в 19:35 на 260 километре трассы Вологда — Новая Ладога в Устюженском районе случилось ДТП с участием пешехода.
«Нива Шевроле» сбила на автодороге 57-летнюю женщину, которая по какой-то причине находилась на проезжей части. Она скончалась от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU