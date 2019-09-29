Трое погибших в ДТП под Череповцом, еще двое госпитализированы

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-29T12:29:48+03:00

На 4 километре автодороги Абаканово-Слабеево около 19:40 произошло страшное ДТП, унесшее жизни троих человек

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Вечером минувшей субботы в Череповецком районе в ДТП погибли трое человек, еще двое в больнице. На 4 километре автодороги Абаканово-Слабеево около 8 вечера произошло столкновение иномарки с мотоблоком, а потом и с отечественной легковушкой.

49-летний водитель автомобиля Чери столкнулся с мотоблоком, который двигался в попутном направлении. Далее иномарка вылетела на встречку и столкнулась с Ладой Ларгус.

На месте аварии погиб водитель Чери и 80-летний пассажир Лады. В больнице скончалась 52-летняя пассажирка отечественного авто, водитель и 23-летний пассажир госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Водитель мотоблока не пострадал.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU